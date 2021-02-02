英超冬季轉會窗交易淡靜，主要原因明顯是武漢肺炎疫情影響球會財政，而英國脫歐也是原因之一。

英國BBC報道，據《德勤》估計，單單是全球最高收入的20家球會，就將會因為武漢肺炎大疫情而損失20億歐元（約187億港元）。

利物浦名宿赫捷臣在BBC電台的直播節目中表示︰「這情況在夏天也許會再發生，我認為疫情是今個轉會窗未能看幾個以億英鎊球員進來的原因。」

另一個額外的挑戰是，由於英國脫歐，轉會交易現時亦受制於新的入境條件。英國在大除夕脫離歐盟後，領隊們發現他們追逐一些球員失敗，原因是在條例改變後，他們已不再符合獲得工作證的資格。

西布朗領隊艾拿迪斯在1月較早時候便說過，他因為新的規例而錯失了三名球員，「因為工作證的新規例，他們未能到這國家，而他們本來（之前）是可以的。我必須考慮並且想一下他是否有資格。」

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