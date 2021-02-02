曼聯可以算是整個冬窗出手最闊綽的英超Big 6球隊，單是簽入新兵18歲中場迪亞路查奧爾就已經花費3,700萬鎊，不過對紅魔而言，相信最期待是另一位「新兵」菲爾鍾斯終於回歸，領隊蘇斯克查亦表示雖然未有太多新兵加盟，但依然滿意這個冬季轉會窗。

今個冬季轉會窗曼聯出現「出多過入」的情況，連格、鍾達希以及占士加拿也以外借身份離隊，查奧爾就成為紅魔的唯一一位新加盟球員。只不過蘇B對於冬季轉會窗仍然感滿意：「我們在轉會窗做出的每一個決定，也是對球隊以及個人最好。隨着部份年輕球員離開，他們可以有機會踢更多比賽，這對於我們而言非常重要。」

至於自從去年6月膝蓋受傷後，未有為紅魔上陣的後衞菲爾鍾斯終於傷癒復出，蘇B就表示他會與新兵查奧爾一起被列入球隊下半季的大軍名單當中：「這（鍾斯受傷）令人沮喪，這對於一位足球員而言是最糟糕的事情。鍾斯是一位頂級球員，兩年前曾入選世界盃大軍名單，我來到曼聯時，他已經非常出色。我希望可以盡快讓他回歸球隊，他為了回來非常努力。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！