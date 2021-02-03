曾效力巴塞隆拿的前荷蘭國腳中場阿費利，正式宣佈掛靴。

「我要掛靴了，這個念頭在腦海已出現了一陣子。我知道自己想做甚麼，更了解自己不想做甚麼。我最終作出了決定，感覺很平靜。」目前在荷蘭一間電視台任職評述員的阿費利說。「我也想過再踢一年，但卻不會因此而付出任何代價。」

現年34歲的阿費利，04年在荷甲勁旅燕豪芬出道，成名後於10年轉投巴塞隆拿，但因種種傷患未獲重用，更先後被外借到史浩克04及奧林比亞高斯。阿費利在15年正式離開巴塞，並加盟當時仍在英超的史篤城，但由於持續受傷患影響，他始終無法回復最佳水準，結果在19年被與球會達成協議分手，並回巢加盟燕豪芬。不過，重返母會並未能挽救阿費利的球員生涯，他最後一次為燕豪芬上陣，已經是20年1月26日對川迪的荷甲賽事，而他在該仗更領紅被逐。阿費利去年夏天離開燕豪芬後，一度希望到中東落班，但始終未能如願，於是便決定掛靴。

阿費利曾協助燕豪芬贏得4屆荷甲錦標，而在效力巴塞期間，他亦贏過1屆西甲及1屆歐聯冠軍。阿費利曾代表荷蘭上陣53仗，並有7個入球。荷蘭在10年南非世界盃奪得亞軍，阿費利亦曾在其中2場分組賽及16強對斯洛伐克之戰上陣。

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