後防受到傷兵困擾的利物浦，周一羅致了英冠普雷斯頓的25歲中堅賓戴維斯，與他簽下一份長期合約，作為交易籌碼的小將薛比雲丹貝治則外借至普雷斯頓到今季結束。利物浦同日亦先借後買方式，引入20歲的史浩克04中堅奧辛卡巴克，他將會穿紅軍的19號球衣。

將會穿利物浦28號球衣的賓戴維斯接受紅軍官網訪問時不諱言︰「這是很重大的機會，一開始時感到有點意外，但當你開始理解，在我面前的機會是難以置信。如果我不充分把握和向球會的球員們學習，我將是十分愚蠢。」

賓戴維斯稱︰「我實際上未曾去過晏菲路，而我亦未四處看。我很快看了球場一眼，它看來就像地毯，你可以預期。我尚未真的步出球員通道，所以我很期待，單是這樣的氣氛已經非常好。」「我期待來在所有人面對比賽，向所有人展示我的能力。我肯定有很多球迷和人都不認識我或者未看過我比賽。這絕對是一個興奮的時刻，而我認為當我踢得好的時候，他們會相當享受觀看比賽。」

由於中堅華基爾雲迪積克及祖高美斯長期養傷，祖爾麥迪比又在上周四贏熱刺3:1之役足踝受傷，加上法賓奴泰華利斯亦因傷未能候命，紅軍周日作客韋斯咸是以佐敦軒達臣夥拍尼達利菲臘斯扼守中路。周一接連引入賓戴維斯及奧辛卡巴克，將有助利物浦稍解中堅荒。

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