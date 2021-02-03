曼聯周二在英超聯賽，於主場以9:0狂數修咸頓，拉舒福特亦取得效力紅魔以來的第83個入球，成功超越「奧脫福大帝」簡東拿，升上隊史射手榜第9位。

「我從小就是曼聯球迷，能夠超越簡東拿大帝的紀錄，實在是一個特別的時刻。很享受今晚的比賽，偉大的團隊演出。」拉舒福特透過Twitter表示。

拉舒福特上仗對阿仙奴時於門前錯失黃機會，連累曼聯只能與對手賽和0:0，痛失2分，他在賽後更遭網民以種族歧視言論攻擊，可幸事件並未影響他的信心。這位英格蘭鋒將在上半場25分鐘，在禁區內接應格連活特的橫傳，第一時間抽入，取得其曼聯生涯第83個入球，成功壓過簡東拿升上隊史射手榜第9位，更只落後第8位的碧咸2球，但若想打破由朗尼保持的253球紀錄，「福仔」就要再加把勁。

「他（簡東拿）顯然是一個頂級的球員，為球會貢獻良多，很高興可以超越他。」自15年出道後一直效力曼聯的拉舒福特說。「在我而言，我只想取得更多入球，幫助球隊。入了這麼多球當然很好，我們都很高興。這3分很重要，我們在對上幾場都有失分，很需要重響勝鼓，我們做到了。」

「我們要盡量簡單，繼續保持正面，勇往直前。放開油門是一件容易的事情，但我們不想這樣。」這位23歲新星續道。「我們還未證明自己的實力，在對上2、3年，我們一直都未準備就緒，我認為球隊已漸成氣候，但大家仍在一起學習。」

曼聯隊史射手榜

第1位：朗尼（253球）

第2位：傑斯（160球）

第3位：史高斯（155球）

第4位：雲尼斯達萊（150球）

第5位：蘇斯克查（126球）

第6位：高爾（121球）

第7位：基斯坦奴朗拿度（118球）

第8位：碧咸（85球）

第9位：拉舒福特（83球）

第10位：簡東拿（82球）

註：只列前10名

資料來源：Sky Sport

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