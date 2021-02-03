前阿根廷球王馬勒當拿去年11月25日，於接受腦部手術後兩周於家中心臟病發離世，終年60歲。事後阿根廷當局調查老馬的死因，有傳馬勒當拿之死是由於照顧不周、救護車遲到或涉及醫療過失，其私人醫生盧基被當局調查，曾共事長達30年的私人醫生艾法度卡爾甚至有傳老馬是厭世，停止進食或服藥選擇自殺。

然而近日一段馬勒當拿生前數天的片段曝光，片段中的馬勒當拿頭部有包紮傷口，明顯是接受腦部手術後在家中拍攝的片段。據外媒報稱，這是馬勒當拿向私人醫生盧基拍攝的片段，片段中馬勒當拿表示：「我受到了打擊，但現時已經好得多了。你知道我不喜歡太溫情的時刻，但當有好友來找我，我就必須從書房內出來。」

從片段中所見，馬勒當拿並沒有明顯的不適，言談間甚至表現出幽默感，他在前女友奧謝達（Veronica Ojeda）陪伴下一同喝湯，還對住鏡頭說要「親吻盧基」。單從這段生前的片段所見，接受腦部手術後的馬勒當拿，身體及精神狀態亦似乎不錯，他的真正死因仍有待當局調查。

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