據ESPN報道，法甲巴黎聖日耳門（PSG）已跟隊中巴西球星尼馬達成續約協議，本在2022年夏天約滿的尼馬同意續約至2026年。但PSG跟隊中另一球星基利安麥巴比的續約談判就陷於僵局，該名法國國腳仍未決定續約還是離開。

消息指PSG總監李安納度、尼馬和尼馬父親就續約一事經多過月談判後，雙方終達成協議，28歲的尼馬將跟PSG續約至2026年。事實上，尼馬上星期接受法國電視台訪問時，就表明想留在PSG，他說：「我想留下。」外界更相信，隨着尼馬跟PSG續約，他欲重返西甲巴塞隆那的傳聞應可告一段落。

不過同樣在2022年夏天約滿的麥巴比，仍未決定是否續約。據了解李安納度已經就續約一事跟麥巴比一方展開商討，但跟尼馬不同是，會談沒有進展，主因是麥巴比仍未能決定自己應續約還是選擇約滿離開。外界一直傳西甲皇家馬德里甚至英超利物浦，都對這位22歲法國前鋒虎視眈眈。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！