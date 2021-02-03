被列為2號種籽的日本球手大坂直美，周三在澳洲墨爾本舉行的吉普斯蘭盃網球賽，以3:6、6:3、6:1反勝英國的寶迪亞，晉級8強，並將個人連勝走勢延至13場。同日，頭號種子哈蕾普亦順利過關。

「失掉第1盤之後，我只是想着要全力反擊。」自去年9月贏得美國公開賽冠軍後首度出戰WTA賽事的大坂直美說。「她真的打得很精采，我曾想過就算這樣落敗也沒甚麼大不了，但我還是盡力一拼。我喜歡打持久戰，昨天打了一場短促的比賽後，我今天為自己安排了一場長途賽。」

大坂直美將會與羅馬尼亞的比古，爭奪4強席位。比古周三在另一場16強賽事，以4:6、7:6（12:10）、7:6（7:4）擊敗英國球手干達，晉級半準決賽。

另外，施維杜蓮娜以6:7（7:4）、6:3、6:2淘汰奧絲達賓高，取得8強資格，頭號種子哈蕾普亦以6:2、6:4擊敗施姬蒙特，順利過關。

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