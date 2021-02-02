周三英超近期氣勢如虹的曼城作客下游球隊般尼，賽前藍月亮各項賽事保持12場全勝，打破隊史紀錄，踏入2021年後於英超從未失分，9場賽事狂入24球只失2球，攻力回升之餘後防亦見穩健，今仗面對對賽往績全面佔優、攻力甚弱的般尼，藍月亮大勝可期，曼城讓球半/兩球。

曼城季初稍有脫腳，一度排名聯賽中游，但觀乎能令他們失分的球隊，均是今季異軍突起的李斯特城、韋斯咸以及Big 6競爭對手利物浦、熱刺等，最令人意外是去年12月中被「升班馬」西布朗逼和1:1，但此後曼城全面回勇踢出12連勝，更於英超搶佔榜首，目前藍月氣勢如虹，等閒球隊勢難阻曼城前進腳步。

三線大勇無懼缺迪布尼

雖然藍月在冬季轉會窗未有任 何收購，今仗仍有中場奇雲迪布尼、阿古路及尼敦阿基缺陣，不過根度簡近期取代迪布尼擔任組織工作表現耀眼，近4場英超射入4球，射 手加比爾捷西斯上仗一箭定江山信心回升，加上曼城兵源充足，料上仗以1:0小勝錫菲聯的賽事中列作後備的史達寧、馬列斯將可重拾正選，體力充沛有望為球隊爭取更多入球。

另外看好曼城的原因，是今季他們的防守有明顯進步，20場聯賽只失13球，是英超失球最少的球隊，特別是魯賓戴亞斯加盟後，連帶曾經被指在曼城沒有前途的中堅 拍檔史東斯亦回勇，閘位祖奧簡斯路更踢出最佳狀態，成功糾正了昔日只攻不守的陋習，相信今仗可再保清白之身。

般尼英超攻力第二弱

般尼今季攻力甚差，20場聯賽只入13球，是英超攻力第二弱的球隊，主因是該隊前鋒艾殊利班尼斯今季長期受傷患困擾，令基斯活特獨力難支，後者今季攻入四球已是 球隊首席射手。上仗般尼作客剛換帥的車路士，90分鐘賽事竟然只錄得1次不中目標的攻門，賽後更傳出基斯活特受傷今仗上陣成疑，隨時要靠今季兩名英超仍未開齋的前鋒馬迪維達及積洛迪古斯攻堅，今仗鬥曼城勢破蛋乏力。

曼城往績上全面佔優，以往經常大炒般尼，閉門作賽下般尼更失去球迷打氣支持，料今仗全場捱打，一旦早段失球肯定更易崩潰，曼城今仗讓球半/兩球上盤穩開。

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