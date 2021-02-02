曼聯周二英超主場狂數修咸頓9:0，除平了該聯賽史上最懸殊的大勝比數，當中若不計碧拿歷克的烏龍球，共有7名球員先後建功，也同樣平了單場比賽一支球隊最多不同球員入球的紀錄，領隊蘇斯克查賽後也表現得非常享受。

曼聯狂贈完場一刻得9人應戰的修咸頓9蛋，而這9球除了一記烏龍球，另外8球分別有7名不同球員射入，當中得安東尼馬迪爾一人梅開二度。這是英超史上第2次出現這種情況，對上一次已是8年多前，當時車路士在2012/13球季主場8:0大勝阿士東維拉，費蘭度托利斯、大衛雷斯、伊雲洛域、林柏特、奧斯卡杜斯山度士及夏薩特都各建一功，得拉美利斯這位中場梅開二度。

至於蘇斯克查賽後受訪時心情大悅：「球員之間一同分享了入球，當比賽這樣展開（修咸頓10人應戰），那就視乎你能否找到第一個入球，因為我們有太多例子，是面對10人的球隊，最後和局收場......這是球員們享受的一個夜晚，我們一直等待他們可以展現魔力，而且很久沒有試過下半場能享受着應戰，而且透過這樣的表現，會獲得很大信心，入球對全隊而言都有好處。」

他又表示自己沒有想過要追平25年前在費格遜時代狂數葉士域治9:0的紀錄：「我根本沒考慮過，只是專注於這支球隊如何進步和在不同的空間和領域吸收經驗。很高興看到安東尼馬迪爾再次入球，他本來可以再入一球，很可惜最後沒有，但我為每個人的表現都感到滿意，好像沒有入球的格連活特也很出色。」

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