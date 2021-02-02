美國傳媒報道，在周日對速龍之戰扭傷左足踝的魔術前鋒A哥頓（Aaron Gordon），需要休戰4至6周，大大減低他在球員轉會限期前，轉投塞爾特人的機會。

《The Athletic》報道指，A哥頓在魔術周日102:115不敵速龍之役，於第3節運球上前場時扭傷左足踝，經檢查後證實傷勢嚴重大約要休戰4至6周。現年25歲的A哥頓，今季為魔術上陣19場，平均每場有13.8分、7.2個籃板球及4.2次助攻，三分球命中率達到職業生涯最佳的36.9%。早前有消息指，塞爾特人有意透過交易羅致A哥頓，希望利用其出眾的運能力與組織力，進一步加強球隊的實力，與網隊及76人等東岸勁敵抗衡，但有分析指他這次受傷，可能會拖低交易成事的機會。

按目前的情況來看，A哥頓最快可於3月1日復出，離3月25日的球員交易截止限期有超過3周，雖然5至10日為明星賽小休，但他仍有足夠時間展示自己的身手。不過，假如A哥頓不幸要唞足6周，綠軍就未必會有信心將他帶到波士頓。除了這位再屆花式入樽賽亞軍之外，塘鵝三分射手列迪克（J.J. Redick）據報亦是塞爾特人增兵的「獵物」之一。

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