意大利周三在澳洲墨爾本舉行的ATP隊制網球賽，以2:1擊敗法國後，以2戰全勝成為C組冠軍，率先取得4強席位。

首輪以2:1戰勝奧地利的意大利，周二在次輪保持強勢，霍尼利在第1場男單以6:1、7:6（7:2）擊敗柏利，先拔頭籌。巴利天尼之後在第2場單打，以6:4、6:2勇挫蒙菲斯，為意大利提前鎖定勝局。法國雖然在男雙的「例行公事」扳回一城，但最終仍以1:2落敗，目送意大利晉級。

「我們有一支很好的隊伍，很好的球員。大家很享受一起上陣，在場外也是一樣。我認為為自己的國家，為所屬球隊出戰，是一件很特別的事情。」巴利天利賽後說。「我去年錯過了這項賽事，所以今年特別期待。很高興能到這裏參賽，特別是我們的球隊成功打入4強。」

同日，加拿大在A組不敵德國，2戰皆北後肯定出局。首輪以1:2不敵塞爾維亞的加拿大，周二在首場單打派遣華奧歷出戰史卓夫，結果以6:7（4:7）、6:7（2:7）落敗。沙保華洛夫之後更第2場單打，於先贏1盤7:6（7:5）後，連輸2盤3:6及6:7（4:7），以盤數1:2不敵施華利夫，總分落後0:2，提前宣佈出局。德國周四就會在最後1輪分組賽，與塞爾維亞爭奪出線4強的資格。

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