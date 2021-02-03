尹維特（Fred VanVleet）周二攻入54分，打破速龍球會史上的單場個人得分紀錄，協助球隊123:108擊敗魔術。

開季前與速龍續簽了1分4年8,500萬美元長約的尹維特，今仗23投17中，包括在3分線外14投11中，並在罰球線上9射全中，合共得到54分。他除了成功打破由迪洛桑（DeMar DeRozan）在18年創下的52分速龍球會單場個人得分紀錄外，亦刷新了由已故名宿摩西斯馬龍（Moses Malone）保持的53分紀錄，成為NBA史上單場得分最高的選秀會落選球員。

「難以置信，能夠與這兩位球員相提並論，我真的十分榮幸。」尹維特說。「很明顯，在多個不同層面上，這都是特別的一夜，但並不是成功奪冠那種大事。我打了一場很好的比賽，並會在未來幾小時好好享受大家的厚愛，之後就要準備下一場比賽了。」

尹維特指出，自己今仗手感火熱，攻入54分亦覺得十分輕鬆。「這很輕易。我並非對魔術不敬，我的意思是，我大部份時間都是在走空的情況下起手，節奏亦十分好。就算面對夾擊，我也可以傳球給隊友，而不是強行投籃。」他說。「比起要拿50分，我更渴望得到勝利。我只是集中精神比賽，等待機會，而我的耐性終於得到了回報。」

除了尹維特光芒四射外，N鮑維（Norman Powell）今仗亦為速龍貢獻了23分，洛利（Kyle Lowry）則有14分、10個籃板球及10次助攻，令魔術陷入4連敗困局。

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