效力東方龍獅的梁冠聰周二於大帽山向體育節目主持女朋友郭海𣿭求婚，豈料座駕惹來賊人垂青，光天化日之下打爆玻璃，奪走財物。兩人在網上發放賊人行兇片段後，球壇一呼百應，惜至今仍未有賊人蹤影。

梁冠聰早已籌備昨日到大帽山向郭海𣿭求婚，適逢昨日宣佈港超聯球隊今日起可復操，但球員要家居隔離，故昨日求婚實屬喜上加喜，兼且是形勢危急之餘，卻又時間剛剛好。梁冠聰把一束藍玫瑰藏於其銀色座駕車尾箱內，再與郭海𣿭登上香港最高山峯大帽山。兩人在山上享受浪漫時刻，時機成熟，梁冠聰奔回座駕打算取出花束，卻驚見車窗被爆。求婚時機不可失，梁冠聰決定先依計求婚，終抱得美人歸。

求婚過後兩人報警且檢查失物，發現被奪去手袋、銀包、信用卡、身份證等財物之餘，更被偷走一張郭與其外婆的合照，千金難買，冀能捉拿賊人，取回照片。事件惹來球壇迴響，各方紛紛轉載梁座駕被爆竊的片段，希望可以輯拿賊人。

今日起進入港超聯「泡泡」的梁冠聰，其座駕已修理好並如常操練，惜仍未有好消息，賊人暫時仍然逍遙法外。

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