港超聯球會今日可復操，即將代表香港出戰亞冠盃的傑志有「超級外援」巴爾拿首隨球隊在球場上操練，他在收操後笑言：「在球場的感覺比起跑山好太多了。」

港超聯自去年12月起停擺至今，終於獲准復操。傑志今午在賽馬會傑志中心復操，巴爾拿加盟近兩個月後終於可首次在球場上操練。此前一直只隨隊在空曠地方分批作體能訓練的他，完成首課在傑志的正式操練後表示：「感覺很好，隊友都很歡迎我，令一切事情都變得容易。很高興可以首次與球隊在球場上操練，在球場的感覺比起跑山實在好太多了。」

主教練朱志光則處之泰然，時間不足下已有長短期計劃，他說：「球員有點興奮，始終球員是需要踢波的，對我而言就不算太特別。他們要盡快適應比賽，時間不算很足夠，未來有些安排，長、短期計劃也有，首先要提升球員體能。」他表示，巴爾拿在今日一課已顯示出是位上乘的球員，有一定能力帶動隊友。

除了巴爾拿外，傑志在球季停擺期間亦簽入「黑山伊巴」丹恩奴域，這位在亞冠盃經驗豐富的球員將於日內抵港。傑志在四月展開的亞冠盃被編入J組，同組有中國的山東泰山、泰國的泰港及一支外圍賽球隊，比賽地點未定。

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