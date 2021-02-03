多蒙特周二在德國盃驚險入8強！這場16強賽事一度領先德乙的柏達邦兩球，90分鐘前竟被對方靠12碼追和，最後要靠之前「食詐糊」的艾寧夏蘭特加時奠勝，才在主場3:2淘汰對手過關。

多蒙特6分鐘已靠安利簡恩藉角球攻勢，混亂中一腳抽入打開缺口，而查頓辛祖在16分鐘更拉開比數。不過，柏達邦積極反撲下，終在75分鐘由祖斯特雲追近1:2。

去到補時階段，柏達邦全員出擊，結果多蒙特打反擊由夏蘭特在前場推過一名守將後，單刀射破對方門將十指關，以為比賽會以3:1終結，殊不知柏達邦球員投訴失球前，有球員被多蒙特守衞柏斯歷克踢跌，結果球證透過VAR檢視後，反判柏達邦獲12碼，由派恩斯奧胡蘇操刀替柏達邦在補時7分鐘扳平2:2，比賽要進入加時。加時展開後，多蒙特僅5分鐘就靠夏蘭特單刀地波射破柏達邦大門，最終驚濤駭浪下以3:2勝出。

同日德盃出現另一場爆大冷賽果，利華古遜作客地區聯賽球隊艾遜，加時負1:2出局，教練保斯賽後指責球員浪費機會，並承認錯誤，同時也讚對手踢得出色。

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