曼聯與阿仙奴周二英超一天一地，前者9:0血洗9人應戰的修咸頓，後者則竟與修咸頓一樣落入場上得9人的困局，最後不敵主場的狼隊1:2。英國《太陽報》賽後給予曼聯的球員普遍非常高分，其中中場麥湯米尼更獲最高的9分，至於阿仙奴方面，大衛雷斯被視為輸波最大罪人，完半場前領紅牌兼累球隊輸12碼，使球隊反勝為敗，賽後只得3分。

曼聯評分（9:0大勝修咸頓）

正選球員

迪基亞（門將）- 6分

評語：曾救出禾特普斯的罰球

雲比沙卡（後衞）- 8分

評語：在適合時間出現在適合地方入球，助攻安東尼馬迪爾入球

域陀連迪路夫（後衞）- 7分

評語：成功將防線推前，令球隊減少受壓

哈利馬古尼（後衞）- 7分

評語：領黃牌也不能掩蓋他在後防的功勞，更經常傳出有威脅的直線協助進攻

勞基梳爾（後衞）- 8分

評語：兩次助攻令曼聯上半場大勝，半場已獲准休息

麥湯米尼（中場）- 9分

評語：除了25碼遠射建功，也製造不少清晰及敏銳的傳球

費特洛迪古斯（中場）- 7分

評語：下半場移踢左閘頂替勞基梳爾，演出稱職

格連活特（中場）- 7分

評語：不斷跑動及助攻拉舒福特入球，在麥湯米尼所入一球也有功勞

般奴費南迪斯（中場）- 7分

評語：繼續創造空間給隊友，最後收穫一球助攻及一個12碼入球

拉舒福特（中場）- 7分

評語：活動範圍廣卻曾錯失射門機會，最後仍有1球斬獲

卡雲尼（前鋒）- 8分

評語：頭槌建功替曼聯半場領先4球，下半場已功成身退

後備球員

安東尼馬迪爾 - 8分

評語：唯一梅開二度球員，並替球隊博得12碼

雲迪碧克 - 5分

評語：曾領黃牌，表現一般

丹尼爾占士 - 5分

評語：上陣時間少發揮有限，但射入埋齋一球

阿仙奴評分（1:2負狼隊）

正選球員

賓特尼奴（門將）- 4分

評語：領紅牌前表現不算差，曾救出尼爾遜施美度的射門

比利連（後衞）- 5分

評語：在右路沒有太特別的功能

洛賀丁（後衞）- 6分

評語：瓦解狼隊不少攻勢，與加比爾馬加希斯在下半場合作不錯

大衛雷斯（後衞）- 3分

評語：一次鹵莽追截令球隊踢少一人，場上形勢逆轉

薛迪索拉斯（後衞）- 5分

評語：在左閘表現仍未完全適應，已盡自己最大努力

格列沙加（中場）- 5分

評語：表現令人困惑，踢少一人時進退失據

湯馬士柏迪（中場）- 5分

評語：防守尚可，但進攻時無法帶來太大幫助

布卡約沙卡（中場）- 7分

評語：頭10分鐘很搶眼，但入球被吹越位

伊美路維（中場）- 5分

評語：進攻時表現較沉寂，與近期勇態有出入

尼高拉斯比比（中場）- 8分

評語：活動範圍廣有速度，先妙射開紀錄

拿卡錫迪（前鋒）- 7分

評語：控球及與中場呼應做得很好，惜踢少1人下半場被迫犧牲換出

後備球員

加比爾馬加希斯 - 7分

評語：上陣後沒有太多甩漏，阻截及封鎖很多對方攻勢

奧巴美揚 - 5分

評語：在前線沒有太多功效，連觸球都少

溫拿臣 -7分

評語：替賓特尼奴把關，演出比預期穩定得多

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！