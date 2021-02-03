英國傳媒報道，F1平治車隊已就咸姆頓的續約談判定下「死線」，要求這位7屆世界冠軍在1個月內決定，是否繼續留隊效力。

平治車隊透過Twitter宣佈，將於3月2日發佈新賽季的W12戰車，而車隊2名車手亦會出席儀式，換句話說，該隊已決定要在未來一個月內，解決「黑帝」的續約問題。

平治上季已跟保達斯續約1年，反而自13年起已效力「銀箭」的咸姆頓，雖然一直表示自己希望留隊，但卻遲遲未肯動筆，並已於賽季結束後約滿回復自由身。咸姆頓上季的年薪據報高達4,000萬鎊，早前有報道指，他因為不滿平治開出的條件而拒絕續約，消息指，車隊方面已對情況感到厭倦，加上新賽季下月28日就會在巴林揭幕，必須在短期內敲定陣容，所以已要求這位36歲英國車手，在1個月內決定去留。

消息指，平治方面已有後備方案，一旦未能與咸姆頓達成協議，便會從威廉士車隊簽入羅素頂替。咸姆頓在上季尾感染武漢肺炎時，羅素亦曾已借將身份，代表平治出戰薩基爾站，表現更大獲好評，可惜因為車隊職員換胎時接連犯錯，令一度領先的他最終只得第9名。

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