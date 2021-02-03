周三利物浦將會在主場迎戰白禮頓，賽前紅軍收到一個好消息，去年12月受傷的葡萄牙前鋒迪亞高祖達，休息近兩個月後終於復操，回到訓練場進行體能訓練，不過領隊高普賽前坦言，他與沙迪奧文尼、法賓奴泰華利斯及拿比基達，周三都不會出戰白禮頓。

至於在冬季轉會窗截止日加盟紅軍的兩名中堅賓戴線斯及奧辛卡巴克，亦未必會立即地標出戰，高普坦言二人都需要時間：「很明顯，我們的踢法與普雷斯頓及史浩克04明顯不同，他們都需要時間適應，不同我們沒有太多時間，所以我們將會好好運用手頭上的時間。」

「如果他們要出戰（白禮頓），我認為這不是太好，我們會給他們多數天時間。」由於紅軍三名中堅華基爾雲迪積克、祖高美斯及祖爾麥迪比全數受傷，若兩名新中堅不派上陣，上場表現出色的尼達利菲臘斯，有可能續與隊長佐敦軒達臣鎮守球隊防線。

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