剛由阿仙奴轉投費倫巴治的德國中場奧斯爾，周二進行土超「地標戰」，後備上陣協助球隊作客贏哈塔斯堡2:1。

自去年3月7日代表阿仙奴上陣鬥韋斯咸後，奧斯爾便遭領隊阿迪斯棄用，至上月他終於跟兵工廠達成協議離隊，並跟費倫巴治簽約3年半。闊別賽場接近1年後，這位土耳其裔中場今仗於第77分鐘獲派後備上陣，並間接成為贏波功臣。

費倫巴治今仗在26分鐘已先開紀錄，完場前2分鐘，卡迪奧古接應奧斯爾的傳送後在右路傳中，哈塔斯堡守將比朗情急下在門前「擺烏龍」，客軍領先至2:0。雖然哈塔斯堡完場前追回1球，但費倫巴治最終仍然贏2:1，讓「奧燒」取得一個好開始。

「首次代表費倫巴治上陣，真的很激動。恭喜球隊取得關鍵的3分，特別要感謝我們的門將巴恩迪亞。」奧斯爾賽後透過Twitter表示。

全取3分後，費倫巴治以22戰得48分，繼續排在土超榜首，領先次席的加拉塔沙雷3分。少踢1場的比錫達斯，則以44分排第3。

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