網隊「三巨頭」周二合共攻入 90分，當中K艾榮（Kyrie Irving）錄得個人今季新高的39分，包括在第4節中段連取關鍵的8分，協助球隊於主場以124:120擊敗快艇。

網隊「三巨頭」今仗表現神勇， K艾榮23投15中，包括在三分線外8投6中，全場得39分，杜蘭特（Kevin Durant）亦同樣手感火燙，13次起手入11球，共得28分及9個籃板球，而夏登（James Harden）亦交出23分、11個籃板球及14次助攻的「三雙」佳績，協助球隊取得主場6連勝，同時亦是近6仗中的第5場勝利。

「我們不敢怠慢，因為早知他們一定會有很高水平的演出，這是一場刺激的比賽，是全球最頂尖球員間的一場精采較量。」K艾榮說。

快艇方面，尼納特（Kawhi Leonard）取得全隊最高的33分，保羅佐治（Paul George）有26分進賬，因鼠蹊受傷休戰1場後復出的巴登（Nicolas Batum）有21分貢獻，後備上陣的馬卡斯莫理士（Marcus Morris）亦有16分，可惜仍球隊仍以4分之差落敗，3連勝告終。

PG表示，雖然快艇的防守已相當不錯，但網隊的進攻火力實在太強大。他說：「我們有一段時間的防守做得很好、很貼身，但對方卻不停輪流得分。他們真的很厲害，賽在很難守得住。」

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