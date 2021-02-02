曼聯於周二英超錄得今季最大勝仗，在奧脫福主場以9:0大炒最後得9人應戰的修咸頓，同時也平了英超史上最大勝仗紀錄。

曼聯今場收起保羅普巴，由格連活特踢右路，與拉舒福特、般奴費南迪斯（B費）及卡雲尼合作攻堅，想不到開賽僅82秒就有踢多1人的優勢，敵軍小將贊基域斯因飛鏟麥湯米尼，被球證紅牌驅逐。人多打人少的紅魔，結果踢至18分鐘先由一對左右二閘為他們炮製第一個入球，勞基梳爾左路傳入伏兵禁區右路的雲比沙卡射入領先。

25分鐘，拉舒福特撞射增添紀錄，然後34分鐘就有修頓守將碧拿歷克擺烏龍，加上卡雲尼在5分鐘後也頭槌接應梳爾傳中頂入，半場已遙遙領先4:0。

見大局已定，紅魔領隊蘇斯克查換邊後立即讓卡雲尼與梳爾休息，換入安東尼馬迪爾及雲迪碧克上陣搏殺。客軍修咸頓以為54分鐘可以破蛋，但查阿當斯的入球被VAR以越位在先推翻；69分鐘，曼聯再拉開比數，馬迪爾接應B費的傳送，控定後勁射掛網，兩分鐘後，潰不成軍的「聖人」再遭麥湯米尼25碼的遠射收服。

已落後6球的修咸頓，86分鐘再有上半場擺烏龍的碧拿歷克，在自家禁區內與馬迪爾接觸後，對方倒地。球證通過VAR查核後，判罰12碼兼將碧拿歷克驅逐，B費操刀射成7:0後，進入90分鐘再有馬迪爾梅開二度及另一後備兵丹尼爾占士「埋齋」，結果紅魔最後清風送爽以9:0大勝拿下3分。

9:0的比數也追平了英超歷來最大勝仗紀錄，巧合是曼聯與修咸頓之前均曾參與這項紀錄的締造。在這場比賽前，英超歷史上曾兩次出現9:0的比數，一次是1995年，當時曼聯在主場以9:0狂數葉士域治，而李斯特城上季就與曼聯看齊，他們作客狂贈9蛋的球隊，正是同樣由哈辛赫圖帶領的修咸頓，也就是說修咸頓這兩季慘吞9蛋，都是在這位奧地利籍主帥麾下錄得。

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