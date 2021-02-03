西班牙《世界體育報》數天前洩露美斯與巴塞隆拿之間在4年前簽下的5.5億歐元（約52億港元）天價合約後，周二再披露合約中更多細節，其中一條條款竟是加泰羅尼亞若然成功獨立，這位阿根廷球王可以回復自由身。

《世界體育報》早前公開美斯的天價合約，當中最受注目的為1.1億歐元（約10億港元）續約獎金以及超過7,000萬歐元（約6.5億港元）的忠誠獎金。

然而，該報章周二再公開更多合約中的條款，當中原來有條文要求美斯以「融入加泰羅尼亞社區及文化」般宣誓，作為換取這份體育界史上最豐厚合約的條件，希望可改善他對加泰語言及文化的了解。不過最令人意外的一項條款，是如果加泰成功爭取獨立令巴塞被踢出西甲的話，那麼他便可變為自由身球員，免費離開球會。

此外，合約也規定美斯要採取適當的個人行為操守，以及保持良好的生活節奏，並且可永遠豁免進行興奮劑測試等。

不過，這個約4年前所簽的合約，來到今天只剩5個月，而美斯目前已從中賺取了5.11億歐元。

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