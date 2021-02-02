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英超｜大衛雷斯賓特尼奴雙雙領紅 9人阿仙奴1:2反負狼隊

2小時前
阿仙奴有大衛雷斯與賓特尼奴先後領紅牌，摩天奴替狼隊奠勝

阿仙奴周二英超作客狼隊，在中堅大衛雷斯及門將賓特尼奴先後領紅牌被逐下，9人應戰被對方兩名中場魯賓尼維斯及摩天奴分別射入12碼及世界波，以2:1反敗為勝。兵工廠7輪聯賽不敗的走勢，也在此告一段落。

上周六與曼聯悶戰一場的阿仙奴，今場在正選陣容上只得一個調動，就是布卡約沙卡擺脫足踝傷患復出，被領隊阿迪達放在進攻右路，而尼高拉斯比比則移踢左路取代加比爾馬天尼利，完成隔離令的隊長奧巴美揚則先坐後備席。狼隊方面，從皇家蘇斯達借入的韋利安荷西連續第2仗擔正攻堅。

兵工廠開賽即發起一浪接一浪的進攻，當中復出的沙卡異常生猛，頭10分鐘內已3次起腳，不足1分鐘入楔右路禁區那腳射門先中楣彈出，而9分鐘雖成功將球射入網窩，但球證透過視像助理裁判（VAR）證實助攻的拿卡錫迪越位在先，入球無效。

狼隊站穩陣腳後，麥斯基爾文的頭槌及尼爾遜施美度的遠射，都曾帶來威脅，但阿仙奴很快又搶回主動，隨着比比後來有腳射門再度中楣後，32分鐘終於由這位科特迪瓦翼鋒打開紀錄。他基本上靠一人之力製造這個入球，在左路截走施美度的皮球後闖入禁區，混亂中擺脫另外兩名敵衞的糾纏後，起右腳熨射遠柱得手。

領先後，阿仙奴繼續主宰戰局，惟完半場前突然出現轉捩點，大衛雷斯疑跑動時失重心，禁區內踢中單刀的韋利安荷西後腳令其跌倒，球證將這位巴西中堅紅牌趕出場兼判罰12碼，魯賓尼維斯操刀助狼隊扳成1:1。

剩10人在場上的阿仙奴，下半場馬上由後衞加比爾馬加希斯入替拿卡錫迪，務求先堵塞防線漏洞，但想不到阿迪達的部署僅4分鐘後就被打亂，狼隊中場摩天奴於30碼外一腳遠程炮，皮球中內柱彈入，助主隊反超前2:1。

阿仙奴隨後雖換入奧巴美揚，冀在進攻上尋找機會追平，但踢至72分鐘禍不單行，門將尼奴出禁區外解圍竟觸及手部，結果被球證出示今場第2張紅牌驅逐，最終9人應戰的兵工廠無法扭轉敗局，作客以1:2落敗，7輪聯賽不敗告終，自去年12月20日1:2不敵愛華頓後，再嘗得聯賽敗仗。

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