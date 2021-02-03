近4場英冠全敗的般尼茅夫周3宣佈，即時解僱領隊田達爾（Jason Tindall），但暫未有公佈代替人選。

般尼茅夫周2英冠主場1:2負護級分子錫周三後聯賽4連敗，球會周3宣佈即時解僱上任不足6個月的領隊田達爾。球會在聲明中表示：「作出這決定從來不容易，特別是田達爾先後以球員、助教和領隊身分效力般茅。但是球隊近期成績和表現不斷下滑，遠低於董事局的期望。我們覺得改變是需要，以便達至下季重返英超的目標。在此我們感謝田達爾效力般茅達22年的努力。」

般茅由英超降落英冠後，一手帶領該隊由英甲升上英超的領隊艾迪賀維決定離開，職位由其長年助手田達爾繼任，並簽約三年。球隊季初表現不俗，曾長時間排聯賽第二位。不過去年12月中後成績開始下滑，近8場聯賽只有1勝2和5負，包括近四場全敗，排名更跌至第六位，落後第2位史雲斯8分但少賽1場。

田達爾被解僱後，本星期初才加盟般茅任助教的前米杜士堡領隊活基治成為下任領隊大熱門，賠率只有1.91倍。剛被英超車路士解僱的林柏特也被看好，他成為般茅新領隊賠率只有3倍。其他人選，還包括艾迪賀維（10倍）、現阿士東維拉助教泰利（13倍）和前德甲史浩克04主帥大衛華拿（17倍）。

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