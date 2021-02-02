周三意大利盃準決賽首回合由拿玻里主場迎戰阿特蘭大。拿玻里今季於盃賽主場表現進取，首回合必圖先聲奪人，宜取拿玻里[半勝]。（球賽編號：星期三18；明日3:45am開賽）

拿玻里目前在意甲排第五，近4場僅2勝2負，但該隊今季在主場盃賽卻表現積極，今季5場主場盃賽有4場半場已領先，加上攻擊球員如夏榮羅辛奴等又腳風順，今迎阿特蘭大不難取得入球。加上拿玻里在聯賽首循環就曾主場4:1大破阿特蘭大，當時半場已領先四球，今場就算打個5折都有2球，值得追捧。阿特蘭大攻力雖強大，但剛主場1:3不敵拉素，各項賽事14場不敗斷纜，恐有損士氣，加上首回合作客多以穩為先，反而不利一向搶攻的阿特蘭大。

拿玻里今季主場盃賽多進取

賽事及戰果（半場）

意盃主勝史柏斯亞4:2（4:0）

半場盤路：勝

意盃主勝安玻里3:2(2:1)

半場盤路：勝

歐霸主和皇家蘇斯達1:1(1:0)

半場盤路：勝

歐霸主勝列積卡2:0(1:0)

半場盤路：勝

歐霸主負阿爾克馬爾0:1(0:0)

半場盤路：勝

周三有2場西班牙盃8強賽事上演，今季表現稍欠銳氣的巴塞隆拿作客CF格蘭納達未必可以大勝，可冷敲格蘭納達[+1] 的「和局」。（球賽編號：星期三23；明日4:00am開賽）

巴塞隆拿雖然目前在西甲排次席，但明顯今季演出失去前幾季的鋒芒，在盃賽的盤路更令人失望，近4場[-1]的盤路竟只得1和3輸，加上有主場之利的格蘭納達近季進步神速，目前在聯賽排中上游，料巴塞只能小勝。至於另一場利雲特近5次遇上「黃色潛艇」維拉利爾均開[3球]，一於信往績，今場博[3球]。（球賽編號：星期三7；明 日2:00am開賽）

利雲特維拉利爾近季交手成績

日期：01/2021

戰果：西甲利雲特客勝1:2

日期：09/2020

戰果：友賽利雲特客勝2:1

日期：02/2020

戰果：西甲利雲特客勝1:2

日期：08/2019

戰果：西甲利雲特主勝2:1

日期：07/2019

戰果：友賽利雲特主負1:2

「魚腩部隊」中岸水手今季大變身，目前在澳職位居前列，在周三的澳職主場迎戰入球能力不俗的墨爾本城，料入球不會少，宜取 「入球大細」[2.5球]的「大」。

對上三季在澳職都包尾的中岸水手，今季有11人離隊，補入六名球員如中場保沙歷，以及提升六名年輕球員上一隊，而一班新兵很快建立默契，目前以3勝2負排第2位，其中年輕前鋒古奧腳風順，今迎墨爾本城預料有力取得入球。墨城今季亦有多達13個人腳變動，球員磨合需時，目前僅排中游，幸好球隊仍保持不俗攻力，攻擊球員如占美麥卡倫及格力洛尼等已開齋，加上球隊近四次與水手交手，總入球都在三球或以上，今役入球「大」可取。

兩軍近季澳職交手多入球

日期：03/2020

戰果：水手主負2:4

大/細：大

日期：11/2019

戰果：水手客負1:3

大/細：大

日期：04/2019

戰果：水手客負0:5

大/細：大

日期：01/2019

戰果：水手主勝2:1

大/細：大

註：中位數為[2.5球]

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