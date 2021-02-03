武漢肺炎第四波疫情爆發後，政府一刀切封閉運動場所，體壇叫苦連天，封場近兩月終見曙光，政府周三凌晨宣佈，周四（4日）起重開運動場跑道、網球場等戶外體育設施，惟場地使用者須遵守二人限聚令，到場亦要使用「安心出行」或登記個人資料紀錄行蹤。足、籃球場重開無期，有籃球教練批評政府防疫措施缺乏邏輯，從沒計劃與病毒共存，動輒封場，「睬運動界都傻」。

過去一年政府以防疫為由多次封閉運動設施，體育界生計大受影響，多次促請政府盡快重開部分場所。政府周一透露會放寬措施，周三凌晨終公佈細節，當局指為讓市民「放鬆身心」，周四起重開運動場跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心、攀石牆、門球場、戶外乒乓球枱及戶外羽毛球場，但所有人士須佩戴口罩並遵守二人限聚令，此外，入場者須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，場地員工每14天會接受病毒檢測。

部分戶外場地終於重開，但當局一邊開放球場舉辦花市，卻不重開籃、足球場予人運動，籃球教練劉嘉豪不滿政府反應遲緩，從未計劃與病毒共存，「政府做嘢唔合邏輯，搵咁多人去封區檢測真係勞民傷財，我哋都同呢個嘅病毒都一齊咗成年喇，我哋係咪應該諗下點樣同佢共存呢？下下都一刀切去閂曬所有嘅運動設施，根本上就唔想做嘢。」他指業界多次強調隊際項目可以訓練個人技術為主，減少身體接觸，惟政府一直漠視體壇，「 年宵市場就幾千人，球場幾十人都唔得，而家香港籃球隊出去比賽前都冇練過波，（政府）根本冇同業界商討傾談，睬運動界都傻。」

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