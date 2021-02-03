武漢肺炎繼續侵襲球壇，雖然英超方面確診數字已大減，但西甲榜首球隊馬德里體育會，確診數字卻不斷上升，隨時影響該隊今季爭霸。繼前鋒恩歷克卡拉斯高和後衞馬里奧靴莫素，4天前確診武漢肺炎後，馬體會周三早上亦宣佈，前鋒祖奧菲歷斯檢測亦呈陽性反應。

馬體會表示，現年21歲的祖奧菲歷斯正在家中自我隔離，但未有透露這名葡萄牙新星有否出現病徵，但預計馬體會周一主場迎戰切爾達的賽事，將會失去這名今季各項賽事已交出9個入球的前鋒，入球重擔將會落在34歲射手蘇亞雷斯，冬窗來投的法國射手穆沙迪比利亦有望上演地標戰。

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