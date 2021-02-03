曼聯於周二英超錄得今季最大勝仗，主場9:0大炒最終只得9人應戰的修咸頓，追平了英超史上最大勝仗紀錄之餘，今仗共有七名球員先後建功，也平了單場一支球隊最多球員取得入球的紀錄，賽後曼聯領隊蘇斯克查坦言十分享受。相信今仗大捷，對紅魔鬼今季爭標帶來極大的鼓舞。

文：尊嘉

曼聯在賽前連續兩場英超失分，到周二主場出擊，雖然收起中場保羅普巴，卻成功踢出今季代表作，不過曼聯大勝的關鍵，在於賽前已傷兵滿營的修咸頓，被迫派上首次於英超正選上陣的19歲中場贊基域斯，此子開賽僅82秒就曬靴踩中曼聯中場麥湯米尼，令後者大腿上留下明顯血痕，球證亦隨即向這名小將出示紅牌。

修頓開賽臨尾均領紅

人多打人少的紅魔，18分鐘就由勞基梳爾左路傳中，雲比沙卡於尾柱射入，揭開大勝序幕。25分鐘，拉舒福特接應格連活特傳送禁區內撞射得手；34分鐘，修咸頓後衞碧拿歷克擺烏龍，加上39分鐘卡雲尼禁區內頭槌破網，結果曼聯半場已遙遙領先4:0。

下半場換入安東尼馬迪爾及雲迪碧克的曼聯未有手軟，69分鐘馬迪爾禁區內接應般奴費南迪斯（B費）傳送，右路窄位勁射破網，兩分鐘後麥湯米尼更遠射得手。

七將有入球追平車仔

已落後0:6的修咸頓在完場前4分鐘，再有上半場擺烏龍的碧拿歷克在禁區內碰跌馬迪爾後吃下「全餐」領紅兼輸12碼，結果B費操刀極刑射成7:0。最終九人應戰的修咸頓，再被馬迪爾及丹尼爾占士攻破大門，紅魔鬼清風送爽狂勝9:0完場。

9:0這個比數不但追平曼聯傳奇領隊費格遜爵士25年前領軍主場9:0狂數葉士域治，以及去年李斯特城同樣以9:0作客狂數修咸頓的英超紀錄外，曼聯今仗七名球員取得「士哥」，亦平了12/13球季車路士主場8:0大勝阿士東維拉一戰，單場分別由七名不同球員建功的紀錄。

賽後蘇斯克查心情大悅：「球員一同分享入球，這是球員們很享受的一個夜晚，我們一直等待他們可以展現魔力，很久沒有試過下半場能這樣享受比賽，如此表現球隊會獲得很大信心。我根本沒考慮過（紀錄），只是專注於這支球隊的進步空間，很高興看到馬迪爾再次取得入球，我為每個人的表現都感到滿意。」

相信這場能看齊費Sir的平紀錄大捷，將能大大鼓舞紅魔鬼士氣，力爭打破曼聯自2013年後的英超錦標荒。