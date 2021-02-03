自世冠盃創立以來，至今仍未有來自歐洲及南美以外的球隊贏得冠軍，當中大部份決賽戲碼都由兩大洲代表包辦。不過偶爾亦出現爆冷，非洲及亞洲球隊突破重圍殺入決賽，且看今年的蔚山現代以及艾杜哈尼兩支亞洲代表又能否創造奇蹟。

過去因賽制緣故，歐洲及南美球隊直入四強，只需多打一場就可闖入決賽，加上整體實力更高令優勢更為明顯。不過2010年來自非洲剛果民主共和國的馬贊比，4強就以2:0淘汰南美代表的國際體育會打入決賽，雖然最終以0:3大敗予國際米蘭，但成為了賽事創立以來首支打入決賽的非洲球隊。

數近年香港球迷最有印象的世冠決賽組合，必定是2016年皇家馬德里鬥日職的鹿島鹿角。當年鹿角以東道主代表出賽由首圈打起，一路擊敗各大洲代表，殺入決賽鬥有基斯坦奴朗拿度在陣的皇家馬德里，最終法定時間打成2:2平手，加時力戰之下以2:4吞敗，但已經成為一時佳話。而在決賽中梅開二度的柴崎岳更獲選為賽事的銅球獎得主，亦打下後來赴歐搵食的根基。

文：亨少

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