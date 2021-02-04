周二意大利國家隊教練文仙尼接受意大利節目《Tiki Taka》訪問時，透露自己會在2022年卡塔爾世界盃之後卸任，之後希望可以重新執教其他球會。雖然已經表明自己不會長教意軍，不過文仙尼亦有在訪問中討論到下一任主帥的話題，並且提及了三位候選人。

自從2018年5月執掌意大利後，意軍在文仙尼的帶領下漸漸復興，在此前2020年歐洲國家盃外圍賽當中以10戰全勝的成績取得決賽周的資格，即將會帶領球隊在今夏出戰歐國盃。只不過文仙尼就表示自己已經有辭職的念頭：「當然我想與意大利一起參加世界盃，不過前提要獲得參賽資格，我們首要考慮的是歐國盃，之後是歐國聯。只不過執教國家隊實在太少比賽，有時候留在家中會感到沉悶，這是問題。在2022年卡塔爾世界盃之後，我將不會再擔任國家隊教練，我會回到球會擔任教練。」

另外文仙尼亦欽點三位教練來接替自己：「有很多教練可以做得到，例如艾基利、安察洛堤以及加斯柏連尼。」只不過文仙尼提及的三位人選當中，安察洛堤及加斯柏連尼現時分別執教愛華頓及阿特蘭大，只有艾基利處於無業狀態。

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