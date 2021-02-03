曼城周三憑「耶穌仔」加比爾捷西斯及史達寧於上半場先後建功，在英超作客以2:0輕取般尼，各項賽事13連勝。

曼城今場開賽3分鐘便先開紀錄。貝拿度施華接應史達寧傳送後於禁區內左路起腳射門被般尼門將尼克普比撲出，但加比爾捷西斯在小禁區邊頭槌補中，近三場正選上陣的比賽都為曼城取得入球，助球隊領先1:0。這記入球亦是「耶穌仔」為曼城正選披甲107場的第68個入球。

38分鐘，根度簡在禁區右路傳中，史達寧於門前射入，曼城領先至2:0。史達寧今季各項賽事為藍月上陣28射入了10球，在領隊哥迪奧拿麾下則直接參與了154球，當中包括99個入球和55次助攻，較同期其他曼城球員至少多8球。

今仗控球率達75%的曼城佔盡優勢，換邊後有史達寧和馬列斯的射門被尼克普比分別以腳擋出和飛身撲出，57分鐘馬列斯亦曾經破網，但經VAR確認越位在先，入球無效。般尼全場只有2次射門但都不中目標，曼城在不受威脅下輕鬆贏2:0，在英超9連勝續居榜首，少賽一場下領先第2位的曼聯3分。

連同英格蘭聯賽盃在內，曼城今季3次鬥般尼均取得勝利，3場的總比數為10:0，而他們勝出今仗後，隊史最長各項賽事連勝紀錄改寫為13場，是2002年3月至8月的阿仙奴之後，第一支獲13連勝的英超球隊。

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