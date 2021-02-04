阿積士今個冬季轉會窗以2,250萬歐元從英超韋斯咸引入施巴斯坦賀拿，這位26歲的法國前鋒亦已攻入2球，表現不俗。不過，周三阿積士卻發現，球隊未有把這位前鋒加入歐霸大軍名軍，令他沒有資格在歐霸32強中上陣。

施巴斯坦賀拿來到荷甲的表現不俗，頭6場聯賽已經交出2球4助攻。月中歐霸戰火重燃，阿積士將要面對法甲的里爾，但在周三公佈大名單時，阿積士卻發現賀拿不在名單當中，阿積士已確認名單上出現錯誤，正與荷蘭足總和歐洲足協了解事情。

阿積士的發言人表示：「賀拿的確不在球隊的大名單當中，我們正努力地找出問題所在，我們已經聯繫了荷蘭足總和歐洲足協。」當地媒體表示，目前仍未清楚到底名單出錯是阿積士、荷蘭足總還是歐洲足協的責任，但假如是阿積士自己的錯失，佢們將不能修改名單。

阿積士未有賀拿入選大名單外，他們更放走了亨特拉爾到史浩克04，雖然他已年屆37歲，但今季為球隊上陣14陣亦攻入7球，如今球隊的前鋒只餘下拉辛拿查奧爾。球隊歐霸16強將會在2月18日先作客里爾，一周後再回到主場進行次回合的賽事。

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