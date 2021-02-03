唔講唔知，世界兩大球星葡萄牙嘅基斯坦奴朗拿度（C朗）同巴西嘅尼馬，都係2月5日出世。更巧合嘅係，佢哋喺今個生日前都收到大禮。C朗就梅開二度，幫祖雲達斯喺意大利盃四強首回合反勝國際米蘭。至於尼馬雖然冇比賽，但就傳出佢終於答應同巴黎聖日耳門（PSG）續約至2026年。

C朗被換出對派路黑面

周二意盃四強首回合，先入波嘅係主隊國際。拿達路馬天尼斯射門，今場代替施捷斯尼把關嘅祖記門神保方撲救出醜，皮球竟然喺佢胳肋底漏入網，國際領先1:0。26分鐘，祖雲達斯靠古達度博到艾舒利楊格犯規獲判12碼，C朗操刀得手追成1:1。九分鐘後，C朗就收到生日大禮，國際守將巴斯東尼同門將漢丹洛域溝通有誤會，俾C朗偷到個波後窄位射入空門，結果祖雲達斯首回合2:1擊敗國際。

值得一提嘅係，祖記教練派路可能錫住聽日就36歲嘅C朗，兼且為之後比賽留力，77分鐘換走咗佢，但向來好勝心強嘅C朗又點會領情，出場時垂頭喪氣咁仲不斷搖頭，之後喺場邊對住派路仲唸唸有詞，擺到明唔滿意派路嘅決定。派路賽後就解畫：「我同C朗講要換走佢，因為禮拜六我哋仲有對羅馬嘅聯賽，所以換走佢嘅決定係啱嘅。佢已經連續踢咗好多場波，休息對佢有好處。」

其實派路畀C朗提早休息真係錫住佢，C朗18/19球季由西甲皇家馬德里加盟祖雲達斯以嚟，近兩季平均入球數字都唔及佢之前效力皇馬時咁多（見附表）。祖記今季改由派路執教後，似乎終搵到使用C朗嘅說明書，至今各項賽事踢咗23場入咗22球，幾乎每場入一球，表現咁好，派路自然見好就收，寧願畀C朗休息，留力聯賽好過。

傳尼馬續約至2026年

至於另一位壽星仔，星期五就夠29歲嘅尼馬亦收到一份生日大禮，就係佢終於答應同PSG續約，仲一簽就簽到2026年，到約滿時佢都已經34歲，如無意外會係佢球員生涯最後一份肥約。至於本來同尼馬一樣喺2022年夏天約滿嘅基利安麥巴比就至今都唔肯續約，話仲未諗清楚離開定留隊喎！