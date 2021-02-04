比爾（Bradley Beal）周三攻入全場最高的32分，帶領作客的巫師在下半場一度落後13分之下以103:100險勝熱火，在NBA常規賽重回勝軌。今季他在開季17場比賽得分全部在25分以上，超越了米高佐敦（Michael Jordan），是NBA近50季此項數據的最長紀錄，在NBA歷史紀錄排第五位。

巫師目前在東岸排在尾二位置，之前更曾經包尾，但據《The Athletic》的 Shams Charania 和 Fred Katz報道， 名字經常出現在轉會交易傳聞的比爾並無意離隊。同樣地，多支有興趣羅致比爾的球隊，亦不期望他在今季的的交易談判中出現，而巫師對將比爾交易出去亦不感興趣。場均得分以34.8分在聯盟中領先的比爾，與巫師的合約到2021/22球季，2022/23球季他有球員選項，可以選擇在2022年成為自由球員。

比爾上周曾在訪問中表示對巫師的表現感到沮喪，但他同時對傳媒對自己的描述感到不滿。與安東尼戴維斯（Anthony Davis）及夏登（James Harden）向球隊提出離申請不同，比爾不滿自己在華盛頓盡了一切努力仍然牽涉入交易傳聞，私底下對自己的處境感到沮喪和困惑。

熱火周三打完第一節後領先巫師34:31，第二節熱火拉開比分，在希路（Tyler Herro）上半場攻入17分之下，完半場領前巫師65:55。不過，巫師在下半場力追下收窄與熱火的距離，第四節開賽後更憑馬菲斯（Garrison Mathews）和八村壘（Rui Hachimura）接連取分，助隊打出一段13：5的攻勢。而在巫師僅領前101:100時，積傑錫（Goran Dragic）走籃不入，比爾在最後5.8秒2罰俱中，希路最後一擊的三分則未能命中，有五人分上雙的巫師終以3分之差力克熱火。熱火今戰有四名球得分雙位數，以希路攻入20分最多，占美畢拿（Jimmy Butler）和艾迪巴約（Bam Adebayo）分別攻入了19和17分，前者另外貢獻了8籃板、9助攻，後者則搶下11籃板和助攻6次，但最後仍僅負巫師而兩連敗。

周三NBA常規賽戰果

黃蜂 111:118 76人

公鹿 130:110 溜馬

鷹隊 116:122 小馬

騎士 99:121 快艇

熱火 100:103 巫師

公牛 103:107 紐約人

雷霆 104:87 火箭

馬刺 111:108 木狼

塘鵝 123:101 太陽

帝王 116:111 塞爾特人

註︰前者主場

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