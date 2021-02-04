周三法甲開快車，班霸巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰尼姆，雖然有主力尼馬缺陣，但仍以3:0大勝對手。賽後有份建功的迪馬利亞更公開表示，季後將約滿巴塞隆拿的阿根廷隊友美斯極大機會加盟PSG，不過相關言論遭巴塞主帥朗奴高文怒批離譜，直指PSG就美斯的話題講得太多，對巴塞極為不尊重。

周三一戰，雖然剛與球隊續約四年的尼馬缺陣，但球隊整體實力仍遠高於尼姆之上，最終靠迪馬利亞、沙拿比亞，以及基利安麥巴比各建一功，以3:0輕取對手全取三分。惟同日里爾及里昂同樣贏波，令贏波的PSG續排第三。賽後PSG翼鋒迪馬利亞就向傳媒表示，美斯大「極大機會」在與巴塞完約之後加盟PSG，繼早前球隊總監李安納度後開腔指有意羅致美斯後，再有PSG相關人士於公開場合談及美斯轉會。

周三同樣有比賽的巴塞隆拿，主帥朗奴高文就回應迪馬利亞的言論，並指PSG在美斯的問題上講得太多，「PSG對一位仍然效力巴塞的球員說三道四，我認為是對我們的不尊重，而且未來兩隊將會在歐聯碰頭，只是在比賽以外節外生枝，這是錯誤的。美斯仍然是巴塞的一員，會在兩回合淘汰賽中對付他們。」

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