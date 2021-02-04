據《The Athletic》的Shams Charania報道，周四NBA聯盟與球員共會已達成共識，同意於今年3月7日在美國阿特蘭大，復辦本季的NBA明星賽。

原定2月21日至24日在溜馬主場的NBA明星賽，因武漢肺炎疫情關係，開季前已決定不會舉辦明星賽，而溜馬主場的主辦權亦會移師至2024年舉行。然而早前美媒已報稱，NBA主席亞當施華仍力爭今年以其他方式舉行明星賽，並傳出3月初於阿特蘭大復辦的消息。

明星賽的規模可能會較往年為小，但最新的報道指出，NBA全明星周末中的技巧賽，包括入樽賽及三分大賽仍會舉辦，具體節細將會於周四內敲定。美媒又稱，聯盟與球員公會都視NBA明星賽，是對武漢肺炎疫情籌款，以及挽回NBA財務損失的一種方法。

雖然明星賽未正式落實何時上演，但今年的NBA明星賽選舉，卻早於上周五已開始進行網上投票，與往年一樣，今年的明星賽球員名單由球迷、球員和傳媒共同決定，其中球迷的選票比率佔50%、球員和傳媒則各佔20%。投票期間將會在1月底至2月中期間設有4次「2-for-1 Days」，球迷在當日的投票將會以雙倍計算。

賽會亦將於本周四及下周四公佈中期票數，並會於2月18日公佈正選球員名單、及於2月23日公佈後備名單。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！