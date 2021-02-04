中國山寨抄襲能力一向強勁，由「中國喬丹」、「新百倫」，到翻版無印良品告到正版MUJI無得喺產品貼自己商標，大家都見怪不怪。一直以為山寨風只會喺商場出現，點知家下連球隊會徽都抄人，近排中乙球隊雲南昆陸就改名同改會徽，但有唔少大陸同台灣網民發現，新會徽竟然同台灣中華職棒中信兄弟嘅會徽有九成相似。

話說中國足協今年就要求各級聯賽球隊嘅隊名都要「中性化」同「去企業化」，而中乙球隊雲南昆陸就決定改名做昆明鄭和船工，同時亦喺網上公開新會徽，加入咗代表鄭和嘅帆船圖案，但就被隻大象頭搶晒鏡。

原本雲南昆陸嘅隊徽都係一隻黃色大象頭，但眼神稍為空洞而且象鼻向下，但新版嘅大象頭由對眼嘅輪廓、眼神，到象鼻向上同埋配色都同中職中信兄弟會徽上嘅大象頭非常相似。有網民直情質疑昆明隊只係將兄弟隻象頂帽同象鼻個棒球執走，之後水平反轉就變成係自己設計，唔止台灣網民出聲，連大陸網民都睇唔過眼抄到咁。

而中信兄弟就表示已經知道事件，家下同法律團隊研究緊下一步，但網民就建議兄弟唔好走去中國告昆明隊，因為未打已經知單官司肯定輸緊，隨時要賠返錢畀對方。

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