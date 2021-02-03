開季表現令人大跌眼鏡的除了巫 師，還有18/19球季總冠軍速龍和近季處於東岸中游的活塞，速龍失去一對內線孖寶後，防守即出現漏洞，幸近況已見回穩；至於活塞表現更不似預期，沉淪在東岸底部與巫師成為難兄難弟。

速龍上季即使有尼納特轉投快艇，但冠軍班底仍能保持水準，以東岸二號種籽身份殺入季後賽。不過今季速龍失去雙塔，曾當選年度最佳防守球員的馬克加素（Marc Gasol）和中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）轉投湖人和快艇，籃下防守由貝尼斯（Aron Baynes）和保查（Chris Boucher）築起，惟前者無建樹跌出輪換陣容，季初戰績兵敗如山倒。速龍近期終見回升，周二作客魔術，在尹維特（Fred VanVleet）打破球會史上單場個人最高得分紀錄54分下，以123:108贏波，暫升上東岸第九位。

活塞隊內有兩位狀元級人馬比歷克格芬（Blake Griffin）和戴歷路斯（Derrick Rose），惟二人經歷重創後已成過氣球星，球隊目前得勝率不足三成。當年入樽賽能跳過一輛汽車的格芬，受傷後已失去昔日野性，回想他在2011年出道至2017年於快艇的巔峯時期，禁區攻勢佔了其總投籃30至40%，幾乎沒有三分投籃。惟自轉投活塞後，加上膝傷，現時已主攻外圍，今季每場三分起手次數2.1至6.4球，但場均只得12.4分和5.6籃板，2項數據更是生涯新低和第2低。

文：王杰

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！