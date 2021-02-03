世冠盃開打，周四上演兩場第2圈賽事，先登場有「雙虎大戰」，由墨西哥的堤格雷斯（Tigres UANL）鬥「亞洲之虎」南韓的蔚山現代。雖然堤格雷斯牌面上佔優，但墨西哥球隊近屆在世冠盃往往不能打響頭炮，「讓球主客和」不妨博蔚山現代[+1]「客勝」。（球賽編號：星期四1；有線601及661台今日10:00pm直播）

堤格雷斯以中北美洲冠軍的身份參賽，這支墨西哥富豪球會近年不惜斥巨資引入良將，現時在陣中的星級球員，就包括法國射手基格納、巴拉圭前鋒卡路士干沙利斯及阿根廷門將拿侯爾古斯文等，實力無疑是在蔚山現代之上。不過，堤格雷斯近況一般，今季墨超開咧至今只獲2勝1和1負，而且墨西哥球隊近屆在世冠盃首戰表現未算太突出，近6屆90分鐘法定時間戰果是2勝2和2負（見附表），勝率只有3成多，今役要讓波，實在凶險。

2020年度亞冠盃盟主的蔚山現代，雖然有捧盃功臣之一的前鋒祖利亞尼加奧及教練金度勛離隊，幸好主力如亞冠盃MVP的中場尹比加林、防中元斗才及後衞金基熙均在陣中，而且新帥洪明甫亦要證明自己功力，今役球隊上下一心，希望可以取得好成績，因此，蔚山現代的[+1]「客勝」可以一博。 文：數人

賽制方面，今役一場決勝負，若比賽於法定比賽時間內賽和，則會進行加時，若仍未能分出勝負，則以互射12碼決勝。

讓球主客和

星期四1 蔚山現代勝[+1]（2.5）

墨西哥球隊近屆世冠盃頭炮表現平

2019 蒙特雷勝艾隆德3:2

2018 瓜達拉哈拉負鹿島鹿角2:3

2017 帕丘卡和韋達卡薩白蘭卡0:0

2016 CF阿美利加勝全北汽車2:1

2015 CF阿美利加負FC廣州1:2

2014 藍十字和西悉尼流浪者1:1

※只計90分鐘戰果

周四另一場世冠盃第2圈賽事有東道主球隊亮相。從往績所見，東道主在賽事的次圈表現往往更放更進攻，加上今屆主隊艾杜哈尼要證明自己的實力，在周四迎戰埃及球隊艾阿里時，可吼入球開「大」，有1.93倍。（球賽編號：星期四3；香港開電視77台、有線601及661台明日1:30am直播）

世冠盃主辦國的球隊近屆在第2圈都有不俗的表現，就算無法勝出，亦起碼能取得入球，近5屆東道主在次圈就取得4勝1負，當中更有3場的總入球在3球或以上（見附表）。今屆東道主艾杜哈尼的情況就更特別，他們首圈的對手奧克蘭因武肺球隊隔離問題選擇退賽，結果艾杜哈尼不戰而勝。養精蓄銳的艾杜哈尼為向世界球迷展示自己的實力，今迎艾阿里時必拚。由法國名帥林武治領軍的艾杜哈尼不單有好波之人如中場艾美臣祖利亞，剛於1月由日職球隊柏雷素爾加盟的前鋒奧隆加，又在上場鬥阿爾阿里的賽事中連中三元，今役不難在艾阿里身上取得入球。

第6次參賽的埃及球隊艾阿里不單經驗較艾杜哈尼好，人腳和實力亦稍勝主隊，陣中國腳如雲如門將穆罕默德艾沙拉維及後衞艾舒拉夫等，而攻擊中場蘇利文及翼鋒卡拉巴都把握力不俗，難怪近6場獲4勝2和兼共取得13球，今役就算作客，但由於比賽是一場決勝負，故相信亦未必會踢得保守，甚至可能會採取主動，今役「大」有近2倍，可取。

入球大細 星期四3 艾杜哈尼大[2.5]（1.93）

近屆東道主世冠盃次圈仗入球大細(中位數為2.5球)

2019 艾薩德主負蒙特雷2:3：大

2018 艾阿恩主勝艾斯柏蘭斯3:0：大

2017 艾查捷拉主勝浦和紅鑽1:0：細

2016 鹿島鹿角主勝馬姆洛迪辛當斯2:0：細

2015 廣島三箭主勝馬贊比3:0：大

*2014 /

*主隊麥靴比體育會於資格賽出局

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！