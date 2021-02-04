邊個話撐拐杖就唔可以踢波！英格蘭截肢足總（England Amputee FA、簡稱EAFA）係1990年成立嘅慈善團體，為任何截肢人士提供踢波同埋比賽嘅機會，仲要係任何年齡都可以參加！而EAFA喺Instagram除咗會upload截肢人士嘅比賽相之外，仲會有片㖭！呢集《今日體片》就用咗其中一條，片段中見到一班截肢人士撐住拐杖，可以頂頭槌、追波、控球，防守嘅時候仲會有身體碰撞，強度一啲都唔會輸蝕畀正規足球！見住佢哋喺球場上馳騁，堅係好熱血呀！

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