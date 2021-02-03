周四英超上演觸目大戰，熱刺主場迎戰車路士。熱刺近期成績每況愈下，近9場聯賽僅2勝，最近更遭逢兩連敗，主力射手哈利卡尼繼續缺陣下難望情況會有改善，今場面對正在重生中的車路士，看好客軍全取三分，車仔讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期四5；now611及621台明日4:00am直播）

熱刺在今季英超曾經登頂，車路士則在表現不穩下，球會早前將領隊林柏特辭退，由杜曹接任，兩隊在今仗碰頭前同得33分。熱刺近況欠佳，去年12月不敵利物浦後陷入低潮，上仗在卡尼受傷缺陣下以0:1不敵白禮頓，今季第四次未能攻破對手大門。卡尼未能上陣，其好拍檔孫興民的進攻威力難免大減，領隊摩連奴在上仗用上貝雲積以及難得正選披甲的加里夫巴利等球員，效果依然強差人意。

車路士上仗主場2:0擊敗般尼，取得新帥杜曹帶領下的首捷。杜曹上任後僅領軍兩場，難說車路士的表現馬上脫胎換骨，不過至少內部矛盾暫時平息，眾將為爭取表現，有機獲派落場下肯定會非常落力。自去年9月後便一直沒有在聯賽上陣的左後衞馬高斯阿朗素，上仗正選披甲即為車路士建功。

最近六次領軍出戰昔日東家車路士，摩連奴都未能取勝，加上球季初段演繹得非常出色的穩守反擊戰術似乎亦已走樣，過去9場英超僅1次能保清白之身，今仗迎戰車路士難被看好，車路士作客讓波照捧上盤。

文：何西