韋斯咸新兵連格周三在「地標」戰梅開二度，協助球隊作客以3:1輕取阿士東維拉，重回勝軌，保持爭入英超前四的機會。

今場的四個入球都在下半場出現。上半場有較佳機會的維拉在51分鐘先失守，湯馬士蘇錫克接應賓華馬助攻在禁區內右路勁射破網，韋斯領先1:0。由曼聯外借至韋斯咸的英格蘭中場連格則於5分鐘後士哥，在禁區內以胸口控下米查利安東尼奧傳球後射入，射入個人在韋斯咸的第一球，助球隊領前至2:0。

韋斯咸今場對維拉球星基亞利殊防守相當成功，但他在81分鐘終於交出助攻，奧尼屈堅斯近射得手助維拉追成1:2。不過，連格在83分鐘接應米查利安東尼奧助攻後再建一功，在韋斯咸「地標」即射入2球，為球隊奠定3:1的勝局，並成為自1988年1月對愛華頓的冼佳亞以來，僅第二位在英超為韋斯咸「地標」便射入兩球的球員。

排在聯賽榜第五位的韋斯咸，目前22戰得38分，是該隊自1985/86球季以來在頂級聯賽同期最高得分，「槌仔」當年22戰取得45分，最終取得聯賽第三名。

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