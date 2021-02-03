要數NBA開季至今令人失望的球隊，巫師必定在列，周二常規賽又輸一場後目前聯盟成績墊底。季前將多年老臣禾爾（John Wall）換走，換來MVP人馬韋斯卜克（Russell Westbrook）卻無助成績，即使另一位主力比爾（Bradley Beal）屢屢上演「得分show」仍難拯救球隊，頓成悲劇英雄。正處於生涯巔峯的比爾會否選擇離開華盛頓，投奔有力爭冠的勁旅，追逐所有球員都夢寐以求的冠軍指環？

文：亨少

當初禾爾仍在陣時，比爾的定位為單純射手，但自從禾爾由前季開始受傷患困擾，比爾就幾乎揹起巫師的進攻，去季比爾場均得分首次衝破30大關，助攻數字亦上升至生涯新高6.1次。

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「入60分絕無意義」

今季場均攻入35分的比爾，更蛻變成聯盟其中一位令對手聞風喪膽的得分手，上月初對東岸前列的76人，比爾神勇狂轟60分，其中三分球10投7中堪稱代表作。遺憾的是球隊仍然落敗，如比爾賽後所言「入60分絕無意義」。

令人沮喪的是，像對76人的情況季內不斷發生，即使比爾屢屢交出誇張數據，但連同韋少在內的隊友亦未能分擔比爾的責任，脆弱的防守更成巫師死穴。上月底鬥實力一般的塘鵝，首節已被對手攻入35分，最終以18分之差落敗，當日比爾個人攻入47分仍然要輸，令他成為聯盟史上首位近10場得分40分或以上，但球隊全數落敗的球員。創下尷尬紀錄之後，比爾被記者問及是否感到沮喪時，就只回應「天是藍色的嗎」？言談間已足見其無奈。到周二常規賽巫師在主場迎戰拓荒者，比爾再交出高水準表現獨得37分，但球隊仍以121:132敗陣，再一次垂頭喪氣步出球場。

應效法AD大帝出走

巫師一直處於頹勢，令不少人猜想效力球隊已經第九季的比爾，會否如當日決心離開塘鵝的安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）一樣，最終向球隊喊出「賣我」。儘管比爾曾明言，希望效法拜恩（Kobe Bryant）等名將成為千古傳頌的「one club man」。但現實出發，巫師吃下韋少3年1.2億美元的合約後，令球隊在比爾的合約期內難有增兵空間，加上球員的巔峯期有限，更多人認為已經27歲的他，應效法的對象是勒邦占士（LeBron James）。

自夏登（James Harden）轉投網隊後，比爾已被視為聯盟中最強的爭冠拼圖，若比爾選擇離開，必引起哄動，不論西岸的洛城雙雄、金塊，勇士，抑或東岸的76人、熱火，塞爾特人都勢必爭個你死我活。忠誠與榮譽之間，比爾正在十字路口徘徊。