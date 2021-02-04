巴塞隆拿周三在西班牙盃8強作客CF格蘭納達，在先失兩球下一度瀕臨出局邊緣，但最終憑基沙文射入2球及助攻2次，在加時後以5:3反勝過關，晉身4強。

格蘭納達今戰於33分鐘由羅拔堅尼地近射得手而先開紀錄，半場領先1:0。換邊後，蘇爾達杜單刀為格蘭納達射成2:0。巴塞落後兩球後有法蘭斯高查卡奧及奧士文尼迪比利先後射門中楣，但戰至88分鐘終於破網，由基沙文接應美斯傳送後窄角度射入而追回一球。而在美斯於90分鐘射中柱後，基沙文於補時階段頭槌助攻予佐迪艾巴，後者為巴塞射入而追成2:2。兩隊在法定時間未分勝負，需要加時再賽。

加時比賽，佐迪艾巴在100分鐘交出助攻，基沙文梅開二度助巴塞超前成3:2，格蘭納達於3分鐘後由費迪維高主射12碼中鵠而扳平3:3。然而，美斯108分鐘的射門雖被主隊門將艾朗艾斯簡迪爾撲出，惟法蘭基迪莊補射得手，巴塞再領先４:3。到了112分鐘，佐迪艾巴再度接應基沙文傳送在禁區內左路抽入，協助巴塞加時後以5:3反勝格蘭納達。

同日另一場西盃8強賽事，主場的利雲特與維拉利爾在90分鐘互交白卷，利雲特戰至加時補時由羅渣馬迪一箭定江山，以1:0小勝維拉利爾，取得4強一席位。

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