利物浦在英超被到訪的白禮頓爆冷以1:0擊敗，領隊高普賽後坦言失望，他認為球隊今場看起來身心俱疲，但同時讚揚白禮頓是表現較好的一隊，贏波是對手應得。

高普賽後接受BBC電台訪問時說︰「很失望，真的沒甚麼值得去開心的。這是艱難的一星期，有兩場作客比賽，兩場非常緊湊的賽事，而今晚我們看起來在精神和身體方面都不夠活力。」

他又表示︰「白禮頓贏出是應得，毫無疑問。對我來說，更重要的是找出我們為何會輸掉這場比賽的原因以及了解這裏發生了甚麼事。我們看來並不令人信服。」

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