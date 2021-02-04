周三戴上曼城隊長臂章的史達寧為球隊攻入第二個入球，這位英格蘭前鋒取得在領隊哥迪奧拿執教下於曼城的第99球，凸顯過去五年在哥帥悉心栽培下進攻能力得以大幅提升及更加全面，下輪聯賽作客倒戈母會利物浦，有望到達哥帥領軍下曼城百球里程碑。

史達寧在上半場接應根度簡的傳中門前撞射成2:0，攻入在哥帥麾下的第99個入球，相比起後者上任之前，他在曼城首季上上陣47場入11球，經過哥帥改造下的史達寧，進攻能力無疑是得到大幅提升，在哥帥領軍到第五個球季，於各項賽事攻入99球之外，更交出55次的助攻，是同期陣中參與入球最多的球員，哥帥早前亦表示：「假如沒有史達寧，球隊過去的成就亦不太可能完成。」

目前曼城聯賽已經九連勝，史達寧賽後亦表示：「當球隊贏得越多，球員的感覺就會越來越好，就像我們今天的表現。再贏一場和保持不失球太好隊，我們走勢不俗，亦需要把連勝繼續保持。」對於下仗要回到晏菲路倒戈利物浦，他表示：「今季隊中各人都有不同的困難要面對，但我們透過團結的能力繼續向前。下場對利物浦的賽事會和今天的一樣，我們將會保持專注，爭取勝利。」

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