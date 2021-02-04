去年夏天多蒙特中場查頓辛祖與曼聯的傳聞滿天飛，雖然紅魔多次作出報價，但當時多蒙特方面表示，最少要收到1.08億鎊（約1.1億港元）的轉會費才願意出售辛祖，最終導致交易告吹。據德國傳媒報道，由於多蒙特受到武漢肺炎影響，令到收入大受打擊，因此願意將辛祖的要價下調2,000萬鎊至8,800萬鎊（約9億港元）。

報道指，本來去年夏天紅魔提出了6,500萬鎊（約6.8億港元）的初始報價，並且附帶了其他條款，不過多蒙特希望獲得更多轉會費，雖然求購辛祖失敗，但紅魔領隊蘇斯克查未有失去對辛祖的興趣，並且希望今季結束後再次作出報價。有指多蒙特受疫情影響造成6,600萬鎊的損失，並且希望通過出售辛祖去還清債務，因此只要收到8,800萬鎊的報價，多蒙特就願意放人，這個數字甚至低於紅魔簽入保羅普巴的轉會費。

現時辛祖與多蒙特的合約會在2023年夏天到期，只不過除了疫情關係，辛祖轉會費下降與他今季的表現有關，事關去年夏天無法加盟曼聯之後，20歲的辛祖在今季初狀態陷入低迷，遲遲無法打破入球荒。直至踏入2021年後辛祖才逐漸回勇，在新一年已經交出3入球4助攻的成績。

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