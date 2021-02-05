英超賽事頻繁，剛剛周中亦大戰連場，近況甚佳的阿仙奴，在領先情況下，因大衞雷斯在禁區犯規輸「全餐」，結果被狼隊反勝痛失三分。曼聯則以王者姿態，在長期人多打人少情況下主場大炒修咸頓9:0，在積分榜暫時排第二位。比較意外要數衞冕的利物浦，竟然主場不敵下游球隊白禮頓，暫時以多打一場兼落後榜首曼城七分。

因此，今周末利物浦主場對曼城，隨時會是英超冠爭的最關鍵一戰。曼城近況戰績彪炳，在各項賽事取得13連勝，縱使其中場靈魂人物奇雲迪布尼受傷缺陣，但其餘中場球員也交到功課。反觀紅軍，射手沙拿雖然今季攻入13球在射手榜遙遙領先，但上場對白禮頓頻頻門前失機，狀態仍有待改善。另外，紅軍的中堅問題仍存在隱憂，且看新簽下的兩名中堅賓戴維斯和奧辛卡巴克，能否填補後防空缺問題，以及寄望法賓奴泰華利斯能傷癒復出迎戰曼城。此外，何輝和何Wayne亦會預測狼隊對李斯特城這場賽事。今晚7點，果燃台、《蘋果》YouTube Channel同步直播《如何講英超》。

如何講英超第二十一集

日期：2月5日（周五）

時間：19:00-20:00

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！