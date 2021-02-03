受疫情影響而要延期的2020年度世冠盃，到今日終於開打。德甲拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基上季八面威風，去年贏盡各大錦標。這名波蘭射手生涯球會級冠軍殊榮無數，獨欠周四展開的世界冠軍球會盃冠軍獎盃。難怪他揚言拜仁會100%認真對待賽事，要在卡塔爾贏得世冠盃冠軍，成為六冠王之餘，自己也可首奪這錦標。

文：吹雪

拜仁上一次參加世冠盃，已是2013年的事。當時球隊在決賽遇上非洲代表摩洛哥的拉查體育會，結果以2:0勝出奪標。不過跟紐亞、謝路美保定、阿拉巴、湯馬士梅拿和查維馬天尼斯等隊友曾贏過世冠盃不同，利雲度夫斯基到2014年才由另一德甲球會多蒙特加盟拜仁，故此今次是他首度參加世冠盃，難怪份外重視。

利雲度夫斯基說：「我們想贏得世冠盃冠軍，成為六冠王（拜仁在過去一年先後贏得德甲、德國盃、德國超級盃、歐聯和歐洲超級盃五大錦標，而世冠盃本來去年12月舉行，只因武漢肺炎肆虐才延至今年2月），這將是足球史上其中一個最具歷史性的成就。眾球員都知道大家離此舉已經非常接近，但我們需要100%集中。如果我們最終真的成為六冠王，這不單對拜仁，在整個球壇都是了不起的成就。」如果拜仁最終能成為六冠王的話，將是繼西甲巴塞隆拿在2009年後，第二支成為六冠王的一方霸主。

奪五冠破球王壟斷

事實上，2020年對利雲度夫斯基來說實是職業生涯最成功的一年。除了贏得五個重要球會錦標外，自己更力壓近年壟斷球員個人榮譽的兩大球王，西甲巴塞隆拿的美斯及意甲祖雲達斯的基斯坦奴朗拿度，贏得FIFA年度最佳男子球員獎和環球足球頒獎禮的年度最佳球員獎。如非歐洲足球先生獎項因武肺停辦，這位波蘭國腳勢可囊括各項個人大獎。為進一步升上球王地位，帶領拜仁成為六冠王，自然成為利雲度夫斯基的目標。

拜仁防守不如去年

不過利雲度夫斯基和拜仁要成為六冠王，絕不可掉以輕心。因為19/20球季，拜仁各項賽事平均每場入3.06球、失0.96球，攻守數據都非常亮麗。但到了今季，球隊在各項賽事平均入2.93球跟上季差距雖不太遠，平均失球卻高達1.24球。球隊的整體表現，似乎也跟上季稍有一點差距。

因此拜仁對今次遠征在卡塔爾舉辦的世冠盃相當重視，球隊周二公佈23人球員名單，利雲度夫斯基、紐亞和湯馬士梅拿等主力都有隨隊出征。教練費歷克也直言參加世冠盃目標只有一個，就是贏得冠軍，他說：「對拜仁來說，永遠都想這一個球季是歷來最成功的球季，而成為三冠王後，你自己也希望贏得世冠盃。我們對贏得各項錦標是充滿動力，所以非常期待世冠盃的來臨。」

手機用戶請按此放大圖表